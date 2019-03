Salario de los funcionarios, ampliación del permiso de paternidad... estos son los acuerdos que se congelan por la falta de presupuestos

Zoido se comprometió a que la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas llegaría en 2018, pero condicionada a que haya Presupuestos, porque sino será algo "muy difícil", como reconoce el portavoz de UFP, Serafín Giraldo.

Pero no solo se trata de Policía y Guardia Civil, ya que todos los funcionarios verán congelado su salario. La subida planteada de al menos un 1,5% para el año próximo se queda en la nevera por el momento a no ser que el Gobierno lo apruebe por decreto ley, como el año pasado.

El Gobierno también se comprometió con los sindicatos a sacar a oposición 250.000 plazas interinas en los próximos tres años y a elevar la tasa de reposición, pero de momento esto también está congelado porque sin presupuestos "se paraliza la contratación de empleados públicos".

Y para los que van a ser padres en breve, el compromiso de ampliar el permiso de paternidad a cinco semanas no entrará en vigor el próximo 1 de enero. Esta medida quizá no pueda ser aplicada en 2018 si no hay acuerdos.

La prórroga presupuestaria desactiva también la prometida rebaja del IRPF acordada entre el Gobierno y Ciudadanos, una rebaja fiscal que eximiría del Impuesto sobre la renta a los que cobran menos de 14.000 euros y una devolución de 1.200 euros para las familias numerosas.

A esta rebaja dijo que sí, así como también lo hizo a la esperada rebaja del IVA a las entradas de cine del 21% al 10%. Pero sin presupuestos tampoco se materializará.

El Gobierno no ha querido presentar los presupuestos ante la falta de apoyos parlamentarios para aprobarlos. Hasta que los haya, si los hay, todos estos temas seguirán en el congelador.