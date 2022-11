Jaime ya ha pedido su certificado del servicio militar obligatorio en la Delegación de Defensa. "Si me puedo jubilar dentro de cinco meses no me esperaré a los 65 años", afirma.

El Gobierno anunció que podría convalidar los años de mili en el cómputo de años trabajados necesarios para la jubilación. Y aunque lo ha vuelto a aplazar, ya lo admite en tres casos: en el de la jubilación anticipada forzosa o voluntaria y la jubilación parcial. Y solo en caso de que falte menos de un año para el retiro. Al cambio, es un año menos trabajado.

Hasta el momento, la edad de jubilación del régimen general se sitúa como máximo en los 65 años y 6 meses. En 2027, esta cifra aumentará hasta los 67. Por este motivo, son muchos los que intentan aprovechar los años de mili para tener más años trabajados.

La entrada en vigor de la reforma de las pensiones podría hacer también que la cuantía sea menor. Reconocer el año de mili como periodo cotizado podría ser una medida muy beneficiosa para determinadas personas ya que " hay mucha gente que no tiene la posibilidad de seguir cotizando, que está en desempleo o que hace convenios con la Seguridad Social pero son muy caros", señala la abogada Pilar Cascón.

Solo en Madrid ya se han pedido más de 25.000 certificados, mientras que en la Comunidad Valenciana ya superan los 10.000.