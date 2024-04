Este domingo, 14 de abril, se termina el plazo para reclamar a los bancos los gastos de notaría, gestoría, registro y tasación de una vivienda para todos aquellos españoles que adquirieron una hipoteca anterior a 2019.

En 2015 y tras una demanda de la OCU, una sentencia del Supremo estableció como abusivo que los bancos obligaran a los clientes a que corriera por su cuenta los gastos de formalización de las hipotecas. Es por esto que, en 2021, otra sentencia del mismo tribunal obligó a las entidades a devolver a sus clientes el 100% de los gastos de gestoría, registro, tasación de una vivienda y la mitad de los gastos de notaría.

Los gastos que se reclaman rondan los 1.000 euros, pero a esto hay que sumarle también los intereses, por lo que se podría llegar a duplicar la cantidad. Francisco fue uno de los pioneros en conseguir que le devolvieran los gastos de su hipoteca: "Tardaron, pero al final se logró", dice Carlos también los reclamó hace tiempo: "Me devolvieron una cantidad cercana a los 2.000 euros".

Aunque todavía se pueden reclamar porque, según Patricia Suárez, presidenta de Asufín, "empieza a contar el plazo cuando el consumidor tiene una sentencia firme que decreta que su cláusula es nula".

¿Cómo hacerlo?

En primer lugar, el hipotecado debe reunir todas las facturas con los gastos para solicitarlos a su entidad bancaria. Acto seguido, debe presentar la queja al servicio de reclamaciones. Por su parte, el banco tiene hasta un mes para responder a la petición.

En el caso de no hacerlo o que no sea satisfactorio, el cliente también puede reclamar al Banco de España o a través de la vía judicial, donde será un juez el encargado de determinar si las cláusulas son abusivas o no.

"Intentamos primero la vía extrajudicial, yendo a las reclamaciones propias del banco, y a través del Banco de España. Cuando consideramos que es infructuosa pues directamente acudimos a la vía judicial", explica la abogada Aurora Mayo.