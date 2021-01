Nunca un síntoma de la Covid-19 pudo causar un mayor accidente doméstico. La gimnasta rusa Daria Shkurikhina, campeona en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, ha incendiado su domicilio a causa de un síntoma del coronavirus.

La perdida de olfato tras haber pasado la enfermedad fue uno de los motivos por los que se generó el incendio y que por el cual la propia deportista no se percató del olor a humo.

El fatal accidente se originó debido a que uno de los animales domésticos de la atleta rusa tiró una vela encendida. "Encendí una vela y me fui a la cocina. Luego vi humo por el techo, pero ya no podía hacer nada", explicaba la gimnasta en redes sociales.

Y es que su piso quedó prácticamente calcinado por el fuego, llegando a afectar a viviendas de algunos vecinos.

Por suerte, nadie resultó herido. La medallista olímpica ha lamentado lo ocurrido: "Simplemente no tengo palabras. Entiendo que he puesto a la gente en peligro y que tengo la culpa. He sido muy estúpida. Lo principal es que todos están vivos."