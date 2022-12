"Ha sido un sueño. Es un orgullo estar aquí, estoy sorprendido por las muestras de cariño. Quizá no me esperaba que tanta gente se alegrara de mi vuelta. Llevo dos días que no termino de creérmelo. La reacción de la prensa, de toda la gente en España, ha sido fantástica. Me esperaba más polémica. ¿Miedo? No, pero me esperaba otra reacción", admitió.

Villa desveló que ha dicho a sus compañeros que está "nervioso" como con las primeras convocatorias. "La ilusión que me hace estar aquí no cambia. Si cambia es a peor, estoy un poco más excitado. Después de tanto tiempo, estar aquí es maravilloso. Creo que he hecho, humildemente, cosas importantes en el fútbol que me han hecho ir a la Selección", comentó.

"Siempre me hace ilusión venir"

'El Guaje' dijo que la víspera de cada lista del seleccionador nacional estaba ilusionado con entrar en ella. "Siempre me hace ilusión venir. El míster ha estado viéndome en Nueva York y el solo hecho de viajar allí fue un motivo de alegría para mí. Vengo preparado para ayudar a la selección y ponerme el 'mono' de trabajo. España se está jugando la vida en estos dos partidos y eso me pone más contento", destacó.

Pese a entrar en la lista, el ariete asturiano no quiere hacer cábalas sobre su presencia en el Mundial de Rusia. "Después de todo esto quiero ir paso a paso. Estoy aquí para ayudar a dar la clasificación. No estamos clasificados y primero necesitamos estarlo", dijo Villa, que explicó que estaba concentrado con su equipo, el New York City, cuando se enteró de la convocatoria con España.