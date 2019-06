El infierno que sufrió Tyson Fury para volver: "Le rogue a Dios que me matara; no hay nada más oscuro que no querer vivir"

"Le rogue a Dios que me matara. No hay nada más oscuro que no querer vivir, ahí es donde estaba en la vida". Tyson Fury es muy consciente de lo que ha sufrido en los últimos años.

Y es que hace tres años Tyson Fury cayó en una profunda depresión tras su positivo en cocaína. Vio peligrar su carrera y llegó a pesar más de 180 kilos.

"Nadie sabrá desde dónde tuve que regresar", explica Fury. Este sábado volverá a pelear por el título de los pesos pesados.

