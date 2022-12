Sophia Flörsch habla sobre su terrible accidente en Macao durante la segunda parte de la entrevista exclusiva con LaSexta Deportes. Llama la atención que quiera volver al circuito donde casi pierde la vida.

"Si tengo la oportunidad quiero volver a Macao, es muy divertido conducir ahí. Practico este deporte desde que tengo cuatro años y me encanta. Es la mejor sensación que puedes tener en la vida", asegurá Flöersch mientras ve las terribles imágenes de su accidente.

"Creo que en cierta medida, es un milagro que esté con vida... Tengo muchos ángeles alrededor de mí", asegura la piloto alemana.

Sophia Flörsch se sincera sobre lo que pensó al ver su accidente por televisión: "No lloré cuando las vi, pero sí me quedé en 'shock'. No me lo podía creer porque las imágenes tiene muy mala pinta".

Te puede interesar:

LaSexta Deportes entrevista en exclusiva a Sophia Flörsch: "Creo que tengo unos ángeles que me cuidan"