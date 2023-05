Rafa Nadal ha comunicado este jueves en rueda de prensa que no competirá en el Roland Garros de este año debido a su lesión del psoas ilíaco y que volverá al tenis el año que viene para concluir su carrera. "No jugaré Roland Garros. Hago punto y a parte a mi carrera durante unos meses. Mi intención es que 2024 sea mi último año", ha subrayado.

"La lesión que me hice en Australia no ha mejorado como hemos esperado. Este año no voy a poder estar en Roland Garros y podéis imaginar lo difícil que es para mí", así lo ha explicado el deportista ante los medios. "No tengo intención de seguir jugando en los próximos meses. Mi día a día ha sido de un nivel muy bajo y, aunque de cara al exterior quedan los buenos momentos, a nivel personal han sido años realmente difíciles aunque lo enmascaran victorias importantes", ha añadido.

El manacorense se lesionó el pasado 18 de enero en el Open de Australia durante su duelo contra el estadounidense Mackenzie McDonald y desde entonces ha caído del Top 10 del ranking del ATP. Por ello, el tenista ha explicado que va a parar unos meses para prepararse para lo que seguramente sea su último año. "Mi objetivo es parar y encarar el último año de mi carrera deportiva de la mejor forma posible. Por eso quiero parar e intentar que eso ocurra", ha explicado.