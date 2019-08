"La montaña tiene la mejor y la peor cara, como cuando se lleva a personas que son amigos". De alcalde de Parets del Vallès, a récordman mundial.

El catalán Sergi Mingote ha conseguido en apenas un año y dos días coronar seis ochomiles sin ayuda de oxigeno. "Quizá me he encontrado con unas situaciones que me he encontrado en otras montañas, pero condensado", reconoce.

Un récord duro e implacable que no fue el propósito de su hazaña, sino un proyecto.

Onat Fundation, donde se trabaja en la reinsercion de chicos con discapacidad mediante el deporte, le permitieron vivir su momento más dulce.