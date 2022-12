El Cádiz jugó contra el Alcorcón este fin de semana un partido y algunos aficionados cadistas aprovecharon para viajar a Madrid de una manera peculiar: según revelaron varios hinchas a la periodista Paula del Fraile, que se encontraba en el estadio, estos se montaron en los autobuses que el Partido Popular y Ciudadanos fletaron para ir a Madrid para acudir a la manifestación en Colón.

Tras viralizarse la noticia, Del Fraile ha querido hacer un llamamiento en tono distendido a esos aficionados desde el programa Arusitys: "Hago un llamamiento a los hinchas del Cádiz que me encontré el domingo en Alcorcón y que me dijeron que habían ido en ese bus. Que den la cara porque les van a hacer pagar el billete".

"Hablé con ellos pero no se quienes son, no se sus nombres, si lo sé, se los pido, porque vaya la que han liado con el gorroneo", ha explicado.

Por su parte, el grupo popular en en Ayuntamiento de Cádiz ha querido desmentir que aficionados se 'colaran' en sus autobuses. "El PP de Cádiz me ha dicho que en sus buses lo tenían todo controlado, no saben si en otra ciudad andaluza, pero dicen que desde Cádiz no salieron", señala la periodista.

El PP asegura que "todos" los del autobús Cádiz Bahía se conocían y estuvieron en la manifestación de Colón. El partido fue a las 12:00, coincidiendo con la manifestación, por eso han querido dejar claro que sólo acudieron a la protesta contra Sánchez: "Eso sí, si el Cádiz juega a las 16:00 nos vamos los 60 a Alcorcón del tirón".