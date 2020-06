Un surfista de 60 años ha muerto en una playa de Australia tras el ataque de un tiburón. El hombre se encontraba haciendo deporte en la playa de Kingscliff, al sureste del país, cuando un escualo, de tres metros, le mordió.

A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencias que acudieron al lugar para atender al herido, no pudo ni llegar al hospital.

A surfer has died in a shark attack off Salt Beach near Kingscliff in northern NSW. These pictures from the scene @abcnews @abcbrisbane pic.twitter.com/KHAasD7SHP