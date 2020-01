Eirc Biriguitti, joven jugador del St. Thomas Aquinas College de Nueva York, murió tras caerse desde unas rocas en Twilight Beach, en Australia.

Varios días más tarde de su fallecimiento, han encontrado su cuerpo en la costa oceánica completamente devorado por los tiburones del lugar.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT