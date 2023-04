Nadie dijo que el camino de Carlos Alcaraz en Madrid fuera a ser fácil. Sufrió en primera ronda ante Emil Ruusuvuori, que le ganó el primer set e incluso le llevó a poner contra las cuerdas en el partido.

En uno de esos momentos frustrantes, Alcaraz lanzó la raqueta contra el suelo. Algo nada habitual en él. Tras el partido aseguró que se arrepentía: "He fallado un resto al segundo saque que no tocaba, una bola que tampoco tocaba fallar. Ha sido una parada mental de un momento que al final me ha hecho tirar la raqueta".

"La verdad que no apoyo ese tipo de cosas, pero hoy me ha salido. Y me arrepiento, lo he hablado con Juan Carlos. Lo bueno es que me he dado cuenta y he rectificado, eso me ha hecho mejorar", ha expresado el número 2 del mundo.

Sufrió más de lo esperado y no disfrutó sobre la pista: "Muchas veces no conseguimos disfrutar o jugar a nuestro mejor nivel, y hay que aceptar eso con humildad. A veces hay que jugar a otro juego, aunque no sea mi estilo".

"Excepto el tercer set, que he jugado un poco más a mi juego, hasta ese momento había que ponerse el mono de trabajo. Aunque no disfrutase tanto como en otros partidos, había que sacarlo adelante", dijo el tenista murciano.

Reconoció Alcaraz que Emil "no fallaba" y que eso le complicó el partido: "Un poco cansado, ha sido complicado, un momento que no sabía qué hacer. Jugaba puntos más largos y él no fallaba, un ritmo más alto que el mío… No conseguía ver la manera para hacerle daño a Emil".