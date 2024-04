Rafa Nadal anunció este jueves por la tarde que no participará en el Masters 1000 de Montecarlo. "El cuerpo no me deja", señaló el tenista en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La última vez que el manacorí pisó una pista fue en la exhibición ante Carlos Alcaraz en Las Vegas, justo antes de un Indian Wells del que se bajó antes de debutar.

El mundo del tenis se pregunta qué le pasa realmente a Rafa y si logrará recuperarse para despedirse de la raqueta en pista.

Durante el Foro Internacional del Deporte de Segovia, Toni Nadal desveló cuál es el único problema que actualmente sufre su sobrino.

"Todavía no está recuperado", aseguró su exentrenador, centrando que sus molestias son "sobre todo a la hora de sacar porque de todo lo demás no tiene ningún problema cuando entrena".

Sobre Roland Garros, su gran objetivo, cree que "o vas al cien por cien o mejor no participar", y para ello debe "jugar algún torneo previo para poder hacer un buen Roland Garros".

Para los Juegos Olímpicos, si logra llegar, no duda que estará entre los favoritos: "Si está bien y logra recuperarse. Antes, cuando Rafael participaba en París, había un claro favorito".