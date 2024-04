Malas noticias para el tenis. Rafa Nadal no volverá a la competición en Montecarlo. A pesar de llevar entrenando semanas a buena intensidad, el balear ha comunicado que su cuerpo no le permite competir en el torneo.

"Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo. No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren", ha publicado en sus redes sociales junto a un vídeo entrenando.

Nadal no estará en uno de sus torneos favoritos, donde ha reinado tantas y tantas veces y en el que ha preparado la gran batalla de la superficie de tierra, Roland Garros. De momento no volverá a la competición y ahora la pregunta es si estará preparado para las dos citas en casa: Barcelona y Madrid.

Rafa reapareció en Brisbane, pero otra lesión le apartó del Open de Australia. Y desde entonces no ha vuelto a saltar a las pistas. Pero no se rinde y quiere seguir trabajando para estar presente en esos torneos que tantas veces ha conquistado... sobre todo en tierra.