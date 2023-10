En el circuito de tenis existe una jugadora que ya ha tenido cinco entrenadores en los últimos dos años. Es la inglesa Emma Raducanu. Ella misma ha explicado que la decisión de prescindir de ellos ha sido exclusivamente suya.

En una entrevista a la 'BBC' ha hablado de estos constantes cambios de entrenadores. Asegura que "no le siguen el ritmo" y que cuando hace preguntas, "no responden" lo que ella espera.

"No pudieron seguir el ritmo, les hago muchas preguntas y a veces no saben responder y tal vez por eso se acabó", dice la tenista inglesa.

Asegura que busca "provocarlos": "Es algo que siempre he hecho, provocando y haciéndoles preguntas, desafiando su forma de pensar...".

Las lesiones le han complicado sus últimos meses. De hecho esta temporada apenas ha podido disputar una decena de partidos. Prepararse para el Open de Australia 2024 es su principal objetivo en la actualidad. Después, los Juegos Olímpicos de París.

"Los Juegos son algo importante. En París no tengo prisa ni presión, en 2024 se trata de volver a la pista... tener la experiencia olímpica y si me clasifico, veré cómo va todo", completa Emma Raducanu.

Emma es una de las tenistas a la que más polémicas le rodean. Y ella no esquiva las críticas: "Alguien me dijo que debería preocuparme cuando no hablasen sobre mí. El hecho de que todavía sigan hablando de mí a pesar de que ya no estoy en los torneos es un halago".