El tenista que defiende a Djokovic: "Tratan a Novak cada vez peor..."

Novak Djokovic sigue dejando huella en cada competición que disputa. Australia ha sido uno de los territorios más hostiles para el serbio en los últimos años. De esta manera, tras una lesión en el partido de semifinales que impidió a Djokovic seguir con normalidad, los espectadores australianos no dudaron en abuchear a 'Nole'.

Uno de sus compatriotas, Victor Troicki, el capitán serbio de Copa Davis, ha querido respaldar a Djokovic en el medio 'Bola Vip' tras las acusaciones por parte de la afición australiana: "¿Cómo va a inventarse Novak una lesión a estas alturas de la película? Si él sigue activo es precisamente para llegar a estas rondas de Grand Slams".

Una de las cuestiones que Troicki ha criticado con dureza ha sido la crueldad con la que el recinto despidió al tenista serbio. Una situación nunca vista antes en otros deportes, ni siquiera en fútbol donde según Troicki el comportamiento es más "salvaje": "Cuando alguien se lesiona en fútbol, incluso el oponente te aplaudirá y deseará que te mejores, por eso fue sorprendente ver algo así. Fue algo tremendamente irrespetuoso y decepcionante".

El malestar de los espectadores australianos con Djokovic precede de mucho tiempo atrás. Su no vacunación contra la Covid - 19 ha sido un aspecto que no ha gustado demasiado en el país. Además, en el encuentro de octavos de final, tras su finalización, Novak no quiso realizar declaraciones en la entrevista postpartido. La falta de respeto de un periodista local hacia su figura fue el detonante para que Djokovic tomara esa decisión.

Respecto a este hecho, Troicki ha vuelto a defender al tenista serbio y ha justificado su decisión de no responder a las preguntas: "Soy consciente de que hubo una situación peculiar con un periodista del Canal 9, se habló mucho de ello. Si por mi fuera, se le debería prohibir de por vida cubrir el tenis. Están tratando a Novak cada vez peor, lo cual es sorprendente y decepcionante".