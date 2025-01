Un exnúmero 1 del mundo defiende que Novak Djokovic sea el 'chico malo' del circuito: "Sería aburrido..."

Novak Djokovic recibió la 'furia' de los aficionados de Melbourne en el Open de Australia. Fue pitado en las semifinales cuando se retiró lesionado contra Alexander Zverev. Unos pitos que su rival criticó y que ahora también ha hecho Jimmy Connors, quien fuera número 1 del mundo de tenis.

Así lo ha expresado en un podcast: "Esto demuestra que no importa lo que hagas. Ninguna buena acción queda impune. Es una locura, pero, ¿sabes qué? Miro hacia atrás y veo que en los últimos años ha hecho algunas cosas. Se defendió a sí mismo, pensó que así era como debía hacerse...".

"Solo voy a decir una cosa. Hay gente que, pase lo que pase, va a tener ese sentimiento, no sé si de celos o de lo que sea, pero a menos que te mantengas firme, siempre te van a abuchear", dice el estadounidense.

Y deja claro que para él es "aburrido" que todos los tenistas se comporten de manera ejemplar: "Y ahora, cuando ocurre algo así, también miro y veo que no todo el mundo puede ser el héroe. Si todo el mundo fuera un buen tipo y el bueno, me parecería un poco aburrido. Un poco de controversia o una actitud diferente está bien, no tiene por qué ser mucha".

"Pero siempre he pensado que hay una frase que me gusta, que dice: 'haz lo que piensas y di lo que quieras porque a los que les importa, no importan, y a los que importan, no les importa'. Me gusta porque se ajusta a mí. El énfasis aquí es que nunca es suficiente, puedes esforzarte hasta el límite y estar con soporte vital y aun así te abuchearían", expresa Connors.