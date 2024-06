Carlos Alcaraz ha logrado un nuevo triunfo en su partido de cuartos de final de Roland Garros contra Stefanos Tsitsipas. El murciano ya ha logrado superarle en las seis ocasiones que han jugado y parece tener la clave para inmunizarse ante los ataques del griego.

El tenista del Palmar tiene a tiro la final del torneo parisino de tierra batida, aunque antes de ella, le quedará un duro enfrentamiento ante el italiano y actual número uno del mundo, Jannik Sinner.

Este martes, Carlos Alcaraz logró la victoria ante Stefanos Tsitsipas, que llegaba jugando a un grandísimo nivel. No necesitó más de dos horas y quince minutos para ganar los tres sets que le permitieron guardar en su casillero un nuevo triunfo ante el nueve del mundo (3-6, 6-7, 4-6).

En la rueda de prensa tras el partido, Tstitsipas se mostró muy sorprendido con el nivel de Carlos: "Tiendo a pensar que la calidad de mi bola está entre las mejores del mundo, pero cada vez que juego contra Carlos veo cosas que no aprecio en otros rivales. Siento que sus golpes son más profundos, que es capaz de superarme teniendo paciencia, construyendo los puntos, y que no encuentro la manera de contrarrestar su tenis".

Stefanos Tsitsipas ha admitido que esta sensación no es normal y que no muchos jugadores son capaces de hacerle sentir así: "Nunca me he sentido así en la pista, tal vez solo uno o dos jugadores han conseguido alguna vez conmigo lo mismo que Carlos".

El griego incluso comparó el juego de Carlitos con el de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos: "Es capaz de controlar la pelota de forma espectacular, cambia direcciones con facilidad. La forma en que construye los puntos me recuerda un poco a Djokovic, es increíble cómo emplea su inteligencia a nivel táctico. Tiene respuestas para todo, hay que hacer las cosas muy bien, es muy difícil enfrentarse a él".

Carlos Alcaraz ya está concentrado en su siguiente cita, que será el próximo 7 de junio. La organización aún no ha confirmado la hora en la que el murciano saldrá a la pista contra el actual número uno del mundo, Jannik Sinner, en lo que será una semifinal vibrante y llena de espectáculo.