La sorprendente reflexión de Rafa Nadal sobre convertirse en entrenador: "Nunca..."

El 'adiós' de Rafa Nadal ha dejado un hueco imposible de llenar en el mundo del tenis. El manacorí puso fin a su carrera el pasado mes de noviembre en la Copa Davis celebrada en Málaga. El combinado español cayó en cuartos de final ante Países Bajos en la eliminatoria que significó el último partido de Nadal como profesional.

Aún así, los aficionados al tenis tienen la esperanza de que el catorce veces campeón de Roland Garros pueda protagonizar un posible regreso al deporte de raqueta como entrenador. Con al anuncio de que Andy Murray dirigirá a Novak Djokovic en 2025, los rumores sobre la aparición de Rafa en los banquillos se han intensificado.

Nadal asume en el medio 'Arab News y The National' que ahora no es el tiempo de pensar en eso, pero lo verdaderamente llamativo es que no lo descarta. "Nunca digas nunca. A día de hoy, es demasiado pronto para pensar en este tipo de cosas. Simplemente necesito organizar mi vida. Ahora mismo no me veo en ningún proyecto de este tipo, pero no sé cómo va a ser mi vida en uno, dos o tres años".

Es el propio Nadal el que no descarta entrenar en un futuro pero no parece que vaya a ser a corto plazo. Aún así, el manacorí no se está distanciando del tenis después de visitar hace unos días a las próximas promesas en las Finals ATP Next Gen. Rafa estuvo presente viendo la final en la que el brasileño Joao Fonseca se terminó proclamando campeón del torneo.