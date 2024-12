El consejo de Nadal a una de las mayores promesas del tenis: "Rafa me ha inspirado"

Ha sido un 'adiós' muy difícil para el mundo del tenis pero lo cierto es que Rafa Nadal va a seguir muy cerca de este deporte durante algún tiempo. Buena prueba de ello ha sido la charla que ha tenido con Joao Fonseca después de que el jovencísimo tenista brasileño ganara su partido de cuartos de final del 'Next Gen'.

Fonseca se impuso en tres sets a francés Van Assche en semifinales y se convirtió en el tercer tenista en alcanzar una final de este torneo con solo dieciocho años. Los únicos que han conseguido esa marca, Carlos Alcaraz y Jannick Sinner.

El brasileño está haciendo un torneo fantástico y reconoció haber estado charlando y conociendo a Rafa Nadal antes del partido de semifinales. Fonseca desveló en la entrevista postpartido lo que le había dicho el 22 veces campeón de Grand Slam.

"He conocido a Rafa hoy y me ha inspirado. Me ha contado un poco de su experiencia, que es mucha. Me ha hablado de su mentalidad y de su manera de trabajar duro. Ha sido muy bueno, me ha inspirado mucho", aseguró la joya brasileña, que se jugará el título este domingo ante el estadounidense Learner Tien.