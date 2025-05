El sorprendente juicio de Alcaraz sobre su relación con Sinner: "No puedo tener amistad..."

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se disputarán el primer título entre ellos esta temporada. Hace más de medio año que el español y el italiano no luchan de tú a tú por un trofeo. La última final entre ambos, la del ATP 500 de Pekín, que dejó un duelo memorable entre ambos que se terminó decidiendo en el 'tie break' del tercer set.

Los dos nunca han escondido lo 'necesarios' que son el uno para el otro en cuanto a exigencia se refiere. Está claro que Alcaraz saca la mejor versión de Sinner y viceversa. Fuera de la pista siempre han mostrado su buen 'rollo' y el respeto que se tienen a pesar de ser rivales directos.

Sin embargo, Alcaraz ha asegurado en rueda de prensa que más allá de la cordialidad que tiene con Jannik, su relación no puede ir a más: "No he hablado con él durante su descalificación. Al final cada uno mira por lo suyo. No somos muy cercanos. Al final también somos rivales y no puedo tener una amistad estrecha con una persona a la que quiero vencer".

"Tengo un gran respeto por él. Lo que está haciendo ahora después de estar tres meses parado es increíble. Me alegró mucho verle de vuelta en el circuito. Es normal que se sienta decepcionado. Pero es lo que hay", ha reconocido Carlos a pocas horas de disputarse el título en Roma con Sinner.