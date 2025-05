El mensaje de Sinner sobre Alcaraz antes de jugar la final del Masters 1.000 de Roma: "Tengo claro que..."

"Me viene bien..."

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz volverán a regalarle a los aficionados al tenis el mejor partido que se puede ver sobre tierra batida. El murciano se impuso a Lorenzo Musetti en dos sets en semifinales y el italiano hizo lo propio ante Tommy Paul, aunque con algo más de sufrimiento.

En su vuelta tras tres meses de sanción, Sinner ha demostrado que el periodo de inactividad no le ha supuesto ningún problema a su nivel de tenis. Primer torneo, primera final. Eso sí, ante el rival que más le suele complicar las cosas, Carlitos Alcaraz.

El de El Palmar ha recuperado su mejor versión en este comienzo de temporada de tierra batida justo antes de Roland Garros. Jannik es consciente de ello y sabe que la final del Masters 1.000 de Roma será un partido al límite, como todos sus enfrentamientos con Carlos.

Sinner analizó el encuentro en rueda de prensa: "Me viene muy bien jugar contra Carlos antes de Roland Garros y Wimbledon, me alegro de ello porque me servirá como punto de referencia para saber qué aspectos debo mejorar y hacerme una idea clara de cuál es mi nivel actual".

"Nuestros partidos son siempre apasionantes, jugamos a un nivel muy alto y nos motivamos el uno al otro para ser mejores. En todo caso, este partido es distinto porque lo afronto de una manera especial porque siento que ya es un gran torneo para mí, pase lo que pase el domingo. Siempre es especial enfrentarme a Carlos porque nos conocemos muy bien, tengo claro que necesito mi mejor nivel si quiero tener opciones de ganarle", concluyó el número uno del mundo.