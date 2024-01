Carlos Alcaraz ya se encuentra en cuartos de final del Open de Australia tras vencer en tres sets a Kecmanovic para citarse con Zverev en la antesala de una semifinal en la que le podría esperar Medvedev.

El murciano, junto a Sinner, es el gran favorito para optar al trono del serbio en Melbourne, y para ello deberá completar partidos tan completos como el de este lunes.

Contra Kecmanovic, al igual que ocurrió frente a Shang Juncheng y al contrario que contra Gasquet y Sonego, el murciano no ha cedido ningún solo set.

Gracias a ello, ha superado a Andre Agassi en un llamativo dato de precocidad que lidera Rafa Nadal.

Alcaraz, tras el manacorí, es el jugador menor de 21 años con mejor porcentaje de victorias sin ceder un set en la era Open.

De cada dos partidos que ha ganado el murciano en algún 'major', prácticamente uno ha sido sin perder ningún parcial.

48.1 - Surpassing Andre Agassi (47.5%) with his R16 win at the AO, Carlos Alcaraz (48.1%) now trails only Rafael Nadal (54.4%) for rate of Grand Slam matches won in straight sets, among U21 males in the Open Era. Dominant.#AusOpen | @AustralianOpen @carlosalcaraz @atptour pic.twitter.com/alyhgNeFQd