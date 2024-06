Durante su comparecencia previa a su debut en Halle ante Tallon Griekspoor, Jannik Sinner, que estrena número 1 del mundo, ha recordado lo vivido con Roger Federer en 2019.

Entonces, el italiano pudo entrenar con el suizo y se pudo quitar parte de la 'espinita' que hoy día tiene de no haberse podido medir a la leyenda en partido oficial.

En rueda de prensa, Sinner ha explicado cómo se dio: "Recuerdo que Luthi me paró en las escaleras del hotel y me preguntó si podía calentar con Federer para su partido. Le dije: 'Por supuesto, sí'. Fue una sensación muy buena, una sensación especial".

"No tuve la oportunidad de jugar contra Roger en un partido oficial, y eso es algo que siempre echaré de menos, pero sí recuerdo las sesiones de entrenamiento con él", ha añadido.

De aquellos entrenamientos no solo se quedó con las lecciones en pista, si no también con unos "consejos mentales" que aún recuerda y que seguro no olvidará.

"Me daba consejos mentales. Me decía: 'Intenta disfrutarlo y sigue con ganas de trabajar duro'. Eso es lo único que me dijo, y fue muy agradable compartir pista con él", ha zanjado el italiano.