España ya tiene en su poder la sexta Copa Davis de su historia. La más emotiva, muy posiblemente, tras una semana en la que Roberto Bautista perdió a su padre y que aún así jugó y venció al joven Aliassime en el primer punto de la final. Rafa Nadal hizo el resto derrotando a Shapovalov, y el mundo del deporte ha reaccionado ante un nuevo éxito español.

Por ejemplo, Pau Gasol, amigo de Rafa Nadal que ha querido felicitar a la Armada tras esta sexta Ensaladera. "¡Enhorabuena a todos! La Davis vuelve a ser nuestra... ¡Ya van seis!", escribió en su Twitter personal.

Sergio Ramos, que estuvo presente en la Caja Mágica, también dio buen uso de los datos móviles para poner un mensaje con foto incluida. El de Camas nombró a todos los integrantes del equipo, y es que este nuevo éxito es sin duda una labor de todlos los miebros de la Armada.

Davis Cup champions! Come on! pic.twitter.com/5WxInSuUSu

Además, Iker Casillas dejó su felicitación también, y definió la final como "espectacular". El ciclista Alejandro Valverde dio también la "enhorabuena" al equipo, y Carlos Sainz hizo lo propio. No fueron los únicos que lo hicieron.

Por su parte, diferentes equipos e instituciones como el Real Madrid, el Sevilla y el COE también escribieron sus respectivos mensajes de felicitación.

Shakira tampoco faltó a la cita. La cantante abrió la final con una brillante actuación que hizo vibrar a la Caja Mágica y fue el comienzo de una tarde que acabó con España sumando su sexta Copa Davis.

Congrats to Spain and @RafaelNadal on an amazing victory at @DavisCupFinals!

Felicitaciones España y Rafa por esta victoria tan merecida en la Copa Davis! pic.twitter.com/Yllpb5OLnf