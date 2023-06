Roland Garros ha vuelto a presenciar la caída de uno de los favoritos antes de tiempo. El número ocho del mundo, Jannik Sinner, se ha despedido del Abierto Francia en segunda ronda.

El italiano cae eliminado tras perder por 7-6, 6-7, 6-1, 6-7 y 5-7 ante el alemán Daniel Altmaier, número 79 del ránking ATP, en un partido que ha alcanzado las cinco horas y media de duración. Sinner se une a Daniil Medvedev y a Félix Auger-Aliassime en la lista de candidatos que se despiden del torneo mucho antes de los esperado.

El ruso, además, dijo adiós al torneo en un partido con muchos gestos polémicos hacia la grada. En la rueda de prensa posterior cargó contra la superficie de tierra. Algo que viene siendo habitual en él.

"Por el viento y la pista seca, tuve la boca llena de tierra desde el tercer juego del partido, y no me gusta. No sé si a la gente le gusta comer tierra, tenerla en sus bolsas, en sus zapatos, los calcetines blancos que tienes que tirar a la basura después de la temporada de arcilla", denunció. El número 2 del mundo no aspirará al título de Roland Garros. Aunque quizá no le hiciera demasiada ilusión.

Cuándo juega Alcaraz

Por otro lado, Carlos Alcaraz jugará el próximo viernes a las 20:15 ante Denis Shapovalov su partido de tercera ronda. Se prevé un partido duro para Alcaraz que enfrente tendrá a un Shapovalov que, con su revés, siempre es un hueso duro de roer.