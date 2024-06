Analizando sus expectativas de cara a los Juegos Olímpicos de París tras anunciar que no participará en Wimbledon, Rafa Nadal dejó abierta la puerta de su continuidad en 2025.

A pesar de caer en primera ronda de Roland Garros ante Alexander Zverev, el balear se encontró con buenas sensaciones a pesar de esa mala suerte que explicó que tuvo.

Sin embargo, a pesar de que ahora podamos disfrutar de unos últimos 'coletazos' de Rafa, su retirada estuvo muy cerca hace no tanto.

De hecho, durante una entrevista en 'El País', Roger Federer ha reconocido que veía a Nadal colgando la raqueta hace tiempo.

"Había señales que nos hacían sentir que Rafa no estaba bien y que no iba a durar tanto como lo ha hecho. No pensaba que yo pudiera jugar más allá de los 37 o los 38, y lo mismo para él", ha explicado.

El ganador de 20 Grand Slams pensó el que balear se iba a retirar tras su penúltimo 'major': "Pero sí, me preocupaba que Rafa se pudiera ir y, de hecho, pensé que podía llegar a hacerlo tras ganar a Medvedev (final del Open de Australia de 2022)".

"Pensé que tal vez lo haría allí o en Roland Garros. Hubiera sido increíblemente feliz por él, pero a la vez hubiera supuesto un shock para mí", ha añadido Federer sobre un torneo que también se terminó llevando Rafa.

"Soy feliz de haberme ido el primero, para que ellos también tengan una fase en sus carreras en las que no esté yo, porque yo tuve ese momento antes de que aparecieran Rafa, Novak y Andy", ha zanjado, rindiéndose ante los otros integrantes del conocido 'Big Four'.