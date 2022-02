Desde 2020, Roger Federer apenas ha disputado 13 partidos. En 2021, tras un arduo proceso de recuperación de una lesión en su rodilla derecha, recayó en los cuartos de final de Wimbledon y se perdió los Juegos Olímpicos, iniciando otro parón para recuperarse que se dilatará, al menos, dos o tres meses más.

Así lo ha explicado el helvético en una entrevista con 'Credit Suisse', donde también ha añadido que a día de hoy no puede hacer esfuerzos físicos tales como correr o saltar.

"Siento que sabré más cosas en abril, ahí sabré cómo me encuentro físicamente. Hasta ahora, todavía no puedo correr ni hacer cargas de trabajo pesadas con saltos, paradas y arranques. Espero que dentro de un par de semanas me encuentre bien y pueda ya hacer algo de este tipo de ejercicios", ha señalado.

El suizo cree que en torno a abril o mayo podrá analizar en qué punto se encuentra y si será capaz de participar en Roland Garros o Wimbledon.

"Ya veremos cómo reaccionará mi cuerpo a este tipo de situaciones. Este tipo de ejercicios son vitales para volver a una cancha de tenis. En abril o mayo sabremos más cosas. En estos momentos, el impulso está ahí. Estoy muy motivado por volver y hacer mi trabajo. He estado entrenando estos días en el gimnasio y mañana lo volveré a hacer", añade.

Eso sí, tanto Federer como su equipo quieren evitar posibles recaídas que pudieran conllevar su retirada definitiva del tenis.

"Estoy trabajando tan duro como se me permite. Las cosas están yendo bien. Es una lesión con una recuperación muy lenta. Me encantaría poder ir más rápido, pero los médicos y personal físico me están frenando un poco para evitar recaídas", ha zanjado.

Con 20 Grand Slams, Roger se encuentra empatado en el segundo cajón del podio con Novak Djokovic, mientras que en la cumbre se encuentra Nadal con 21 tras el conquistado el pasado fin de semana en Australia. El serbio volverá a ganar y a Rafa, como nos ha demostrado en las antípodas, nunca hay que darle por muerto, ¿pero qué pasará con Federer?, ¿volverá a ganar un grande?