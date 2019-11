La nueva Copa Davis 'de Gerard Piqué' se enfrenta al gran problema de las ausencias. Nada más y nada menos que cinco de los diez mejores tenistas del planeta se perderán el torneo que se juega en Madrid del 18 al 24 de noviembre. Varios ilustres no estarán, y a los que ya conocíamos se ha unido otro de los grandes del momento.

Y es que Daniil Medvedev, de 23 años y número cuatro en el Ranking ATP, ha anunciado que no participará en la Copa Davis y que por tanto no cogerá la raqueta en este nuevo formato que se estrena bajo la tutela de Piqué.. El ruso acaba de participar en la Copa de Maestros, en la que ha perdido los tres encuentros de la fase de grupos en los que ha participado, frente a Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal y Alexander Zverez.

Tras un año excesivamente cargado, con 23 torneos disputados, el jugador ha acusado el cansancio en el tramo final de temporada y ese ha sido el motivo por el que causa baja, según el capitán del equipo ruso, Shamil Tarpischev.

Federer y Thiem, bajas por la ausencia de sus selecciones

Junto a Medvedev, también se ausentarán del torneo otros renombrados integrantes del 'Top ten' como el alemán Alexander Zverev por una decisión personal y el croata Marin Cilic por una lesión en la rodilla.

Además, tanto Roger Federer como Dominic Thiem tampoco acudirán al renovado torneo porque sus selecciones, Suiza y Austria, no se clasificaron. De este modo, cinco de las diez mejores raquetas del circuito no formarán parte de la Copa Davis, algo que hace que no sea un inicio idílico para esta nueva etapa.

La competición se compone de una primera fase de seis frupos, con tres integrantes cada uno, en los que cada selección disputará un cruce contra las otras dos, con dos duelos individuales y uno de dobles. España debuta el martes contra Rusia, en lo que se esperaba que fuera la reedición del US Open con un Nadal-Medvedev, quien, según medios rusos, no tendrá un sustituto y todo apunta a que será Karen Khachanov, número 17 de la ATP, quien se enfrente al de Manacor.