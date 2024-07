Rafa Nadal ha caído en el cuadro individual de París 2024. El balear se enfrentó a Novak Djokovic en segunda ronda, y el serbio no dio opción alguna a un tenista que cayó en dos sets por 6-1 y 6-4.

Tras el envite, Nadal reconoció que no pudo jugar al nivel que necesitaba: "Djokovic tampoco me ha regalado nada".

"Y no he tenido la calidad de bola continuada para ocasionarle problemas. Tampoco tengo las piernas de hace 15 años", cuenta.

En ese sentido, sabe lo que hay: "Sin la calidad de bola y sin las piernas de hace 15 años no puedes crearle problemas al mejor de la historia".

"El análisis, desde ahí es sencillo. No he estado a mi nivel y él sí. Y mi reacción no fue completa. Pude recuperar, y tuve opciones de 5-4, pero no pude convertir y se acabó", prosigue.

Nadal, eso sí, se mantiene optimista: "Todavía queda el dobles y estoy en competición. Toca aceptar una derrota dura por la forma pero por eso es más fácil de aceptar".