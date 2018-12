Rafa Nadal volverá a jugar la Laver Cup en 2019 junto a Roger Federer

El tenista español Rafa Nadal jugará la próxima temporada la tercera edición de la Laver Cup en Ginebra del 20 al 22 de septiembre, para formar parte del equipo de Europa junto al suizo Roger Federer, como ya hicieran en la edición inaugural en 2017.

La competición, que organiza la parte empresarial del genio de Basilea, medirá una vez más a Europa contra resto del Mundo, y contará con Nadal y Federer, que ya dejaron la imagen para el recuerdo de su partido de dobles ganado en 2017.

A través de un comunicado en su página web oficial, el torneo confirmó la presencia del tenista español, que actualmente se encuentra preparando su regreso en la próxima temporada tras lesión, para unirse a Federer en el mejor cartel posible del torneo, que en sus dos ediciones se ha apuntado Europa.

@RafaelNadal and @RogerFederer have confirmed they will reunite for Team Europe’s 2019 Laver Cup campaign in Geneva https://t.co/Ecxqitp6L7

Tickets will go on sale in early February. Register to receive updates https://t.co/cRx3rnYEqB