Rafa Nadal ha pasado revista a la situación que vive el mundo y el mismo en esta crisis del coronavirus. El balear compartió una charla con sus aficionados y afirmó que para él "va a ser duro" no poder jugar algunos torneos este año.

"No tengo 21 años, y no estaría muy contento de perderme tanto tenis. Pero esto es parte de la vida, y lo que realmente importan son las vidas que se han perdido. Gente sufriendo por ello y por la crisis económica", dice.

Nadal está, en este 2020, ante la oportunidad de ganar su Roland Garros número 13 en apenas 15 años: "Me encantaría estar allí, pero es difícil estar diciéndome que estoy triste por ello. Hay cosas mucho más importante que los eventos deportivos".

"Ahora la motivación no está para pensar en el tenis. Cuando haya un calendario necesito que mi cuerpo esté listo para empezar. No hemos vuelto a la normalidad. Espero que todo vuelva a ser así pronto para disfrutar de la vida en general".

Nadal desvela además cuál está siendo su rutina de entrenamientos: "Voy paso a paso. Empecé hace dos semanas y entreno un par de días por semana. Aumentando poco a poco las cargas de trabajo".

"No sé cuál será mi estado físico. Trato de hacer las formas de manera correcta para no lesionarme. Si me levanto un poco más cansado, no entreno. Tenemos tiempos porque a día de hoy no hay calendario", sentenció.