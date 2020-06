La muerte de George Floyd en Estados Unidos ha provocado una ola de mensajes por parte de deportistas contra el racismo. Desde la NBA a la Fórmula 1 pasando por el tenis.

Rafa Nadal, número 2 del mundo del ranking ATP, también ha querido hablar sobre esta grave situación en un encuentro con diferentes medios de comunicación: "Toda la gente que quiere un buen mundo y un mundo en paz estamos en contra del racismo, en contra de la pobreza y de todos los acontecimientos terribles que se están sucediendo de manera frecuente".

"Está claro que todo el mundo debería tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. La violencia y la pandemia en la que estamos inmersos crean una atmósfera complicada", continúa.

El de Manacor también condena los actos violentos y los saqueos que se están produciendo en algunas ciudades de EEUU: "Cuando ves las protestas en las calles... tampoco creo que sea la manera. No me gusta ver eso y no creo que sea un buen ejemplo. Creo mucho en la gente y por eso pienso que se va a solucionar con tiempo".

"La situación se ha puesto muy fea. Cuando ves todo lo que está pasando allí es algo terrible. Siempre hay situaciones que nunca te gustaría que pasaran pero pasan. Espero que el país pueda controlar lo que está sucediendo en muchas de sus ciudades y volver a una vida normal de respeto. Vivir en paz", afirma.

Vuelta a la competición

El último ganador del US Open cree que el formato propuesto por el torneo (sin público y con un solo miembro del equipo por tenista) no es el ideal: "Ahora mismo no me gustaría ir a jugar un torneo de tenis a Nueva York. Pero no lo sé dentro de dos meses porque no sabemos si la situación va a mejorar".

"Estoy seguro que la gente que organiza el torneo quiere que el evento sea seguro. Quieren jugar si todo el mundo va a estar seguro. Confío en que tomen las decisiones correctas en el momento adecuado. Si no hay una total seguridad no tiene sentido jugar porque tenemos que ser responsables y dar ejemplo", sentencia.