Roberto Bautista ha vuelto a la concentración de la Copa Davis tras la muerte de su padre. El de Castellón está con el resto de jugadores y de hecho podría vestirse de corto de nuevo para disputar un partido, pero antes protagonizó junto a Rafa Nadal una de las imágenes más sentidas de todo el torneo.

El tenista balear y el castellonense se fundieron en un emotivo abrazo en el túnel antes del encuentro que enfrentaba a España en semifinales frente a Inglaterra. Es complicado no sentir emoción.

A moment shared between @RafaelNadal and @BautistaAgut behind the scenes ❤️💛