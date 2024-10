Open de Australia 2021. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz entrenan juntos y es en ese momento en el que Rafa se dio cuenta de que estaba ante un tenista especial. Lo ha desvelado el balear después de las semifinales de la Six King Slam en las que fue el número dos del mundo el que se llevó la victoria y el que jugará la gran final del sábado.

"La gente me decía que había alguien muy bueno. Entrené con él en Australia en 2021 y aunque era muy bueno vi cosas que no ves en otros. Y puedes verlo ahora", ha contado Nadal a la conclusión del partido junto a Carlos a su lado.

Sobre si le quiere dar algún consejo, Rafa fue prudente: "No los necesita. Tiene un equipo increíble". Eso sí, dejó claro que le cogería el teléfono si necesitara algún consejo: "Estaré listo si en cualquier momento me llama".

Sobre el último partido que han jugado el uno contra el otro, el balear asumió que el nivel de su rival estaba muy por encima: "Carlos ha sido demasiado bueno. Cada año es mejor. Lo he intentado. No he competido en un par de meses y no fue suficiente para jugar contra un animal como él".

También quiso agradecer el apoyo del público de Riad, Arabia Saudí. Pero también el ánimo que recibe en todas las partes del mundo: "Me siento apoyado por todo el mundo".

"Gracias a todo el mundo por el apoyo. Siempre han estado ahí dándome energía. Me siento muy afortunado. He intentado ser amable con todo el mundo", cerró un sonriente Rafa, que volverá a jugar el sábado contra Novak Djokovic por el tercer y cuarto puesto de este torneo de exhibición.