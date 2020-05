En el partido de exhibición 'Match In Africa' que Rafa Nadal disputó junto a Roger Federer en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), el tenista español tuvo la oportunidad de charlar con Bill Gates acerca de la situación que por aquel entonces (febrero) se estaba iniciando con la imparable propagación del coronavirus en el planeta.

Ahora, Nadal ha revelado que fue consciente de la magnitud del problema tras charlar con Gates: "Lo que hablamos con Bill Gates fue una conversación privada que luego desgraciadamente mi tío publicó. Tiene conocimiento de cómo funciona el mundo y me lo tomé muy en serio. En un momento dado nos dijo: 'no sé si dentro de tres meses estaremos viajando o no'. Fue lo único que me dijo. Pensé que estaba exagerando pero la realidad es que desgraciadamente no lo hacía".

Torneos de la magnitud de Roland Garros o Wimbledon se han visto cancelados por pandemia, quedando el deporte relegado, lógicamente, a un segundo plano: "Estaban muriendo cada día 800 o 900 personas en España. Llega un momento en el que Roland Garros, Wimbledon o el US Open no están en mi cabeza. Había otras preocupaciones. Cuando el deporte pueda, volverá. Hay otras prioridades. Esto nos ha quitado a todos un año de nuestra carrera deportiva. A otros nos lo han quitado las lesiones. Para alguien con 33 o 34 años o 38 como Roger no es lo mismo que para otro con 21. Si me hubiera pasado esto con 21 años habría pensado 'qué desastre', pero tienes toda la carrera por delante. A una edad avanzada te quitan opciones de ganar títulos importantes para la historia de cada uno".

A su vez, de cara a retomar la competición, en 'La Voz de Galicia' también le preguntaron a Rafa su opinión acerca de que Djokovic afirmara que no se vacunaría para volver a jugar: "No puedo exigir a nadie. Cada uno es libre, pero si perteneces a un circuito, quizá uno tenga que estar regido por las normas que exija el circuito. Si obliga a vacunarse para protegerse a todos, pues Djokovic se tendrá que vacunar si quiere seguir jugando al tenis al máximo nivel, o yo. Cada cual tendrá que cumplir. Si la ATP o la ITF nos obliga a ponernos una vacuna para jugar al tenis pues nos la tendremos que poner".

Nadal se encuentra actualmente confinado en casa de un amigo en la que puede entrenar al no poder acudir a su academia: "He entrenado en una casa privada, porque no tengo muy claro si puedo ir a la academia. Así que preferí evitar la confusión y fui a entrenar a una casa privada de campo de un amigo, que tiene uina pista y me la ha dejado".

Por último, el balear se refirió a la eterna 'lucha' que hay entre Djokovic, Federer y él por ser el tenista con más Grand Slam: "Creo que no me verás en París, pero ojalá sea así. Creo que no vamos a jugar este año. Ojalá me equivoque. No soy mucho de pensar en la pelea de títulos con Federer y Djokovic. ¡Claro que me gustaría terminar mi carrera como el tenista con más Grand Slam! Pero ni me obsesiona ni es un gran objetivo para mí. Hago mi carrera y no estoy preocupado por si el que vive a mi lado tiene una casa más grande que la mía, tiene un coche mejor o cobra un poco más al mes".