Rafa Nadal reaparece tras su retirada para dar un consejo de vida: "Cuando nos equivocamos..."

Hace ya más de dos semanas desde la despedida de Rafa Nadal tras la derrota de España ante Países Bajos.

Desde entonces, el manacorí se ha alejado del foco hasta que ha reaparecido en la Universidad Alfonso X para dar una charla a algunos alumnos.

En el evento, el ganador de 22 Grand Slams ha reflexionado sobre su carrera y sobre si cambiaría algo de la misma.

"Hay gente que pregunta, cuando han pasado los años, si hubieses cambiado algo. Alguno responde que no, que no hubiera cambiado nada. Joder, pues o una de dos: o eres un superfenómeno o eres un superarrogante. A mí me preguntan... y joder si hubiese cambiado cosas", arrancó Nadal.

"Muchas hubiera cambiado, pero bueno, lo hice lo mejor que supe, aunque si vuelvo atrás claro que hubiese cambiado cosas: todos nos equivocamos, y de eso aprendemos", añadió en declaraciones que recoge 'Relevo'.

Además, dio un consejo a los alumnos para cuando alcancen el éxito: no detenerse ahí y tratar de seguir mejorando.

"Lo que sí que es importante y quiero decir es: cuando nos equivocamos ya lo vemos, pero cuando acertamos es positivo pensar por qué he ganado, por qué estoy el número uno del mundo. Para seguir ahí, ¿qué necesito? Pues ese es el consejo, no estar nunca... es importante estar satisfecho, pero siempre estar despierto para ver en qué se puede mejorar", añadió el manacorí.