Con el sueño de levantar la ensaladera de plata cinco años después, España ya se encuentra clasificada como primera de grupo para la final a 8 en Málaga tras hacer pleno de victorias en Valencia.

La cita se disputará del 19 al 24 de noviembre en la Costa del Sol y la gran duda que le plantearon a David Ferrer tras la clasificación es si podrá contar con Rafa Nadal.

El entrenador de la Armada no ocultó su deseo de que el manacorí esté: "Sí, sí que he hablado con él. Todavía no lo sé (sobre si estará en Málaga), pero por qué no. Cabe esa posibilidad de que pueda estar con nosotros en Málaga".

"A nivel amigo, ya no capitán, me pareció muy bien que no viniera a Valencia. Creo que no tocaba, que necesitaba esos días de descanso y de estar con su familia. Ha cargado pilas, y a partir de ahí, que él decida estar en Málaga o no es algo que ya hablaré con él", ha añadido.

"Lo importante es que Rafa esté bien, yo sé que si está bien y con ganas, va a llegar a Málaga en muy buenas condiciones", ha zanjado Ferrer.