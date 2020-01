Rafa Nadal es algo más que un deportista. El balear, número 1 del mundo del tenis, ha vuelto a pasar la trituradora en pist apara deshacerse en dos sets del uruguayo Pablo Cuevas en la ATP Cup. Ya sin la raqueta, volvió a dejar uno de esos grandes momentos que sólo él puede dejar.

"¿Que qué significa ser número 1 en tres décadas diferentes? Pues que ya soy muy mayor", bromea.

"You actually are the first player to be World No. 1 in three different decades... what is the secret?"

