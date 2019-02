Rafa Nadal: "Mi intención es estar en la Copa Davis y en los Juegos Olímpicos"

El tenista español Rafa Nadal aseguró que su intención es participar tanto en la nueva Copa Davis como en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. "Mi intención es estar. Es un evento nuevo y hay que darle la oportunidad. A mí me encantaba la anterior Copa Davis pero no estaba adaptada a los nuevos tiempos. Con ese formato los mejores tenistas del mundo no competían habitualmente, y eso es malo. A partir de ahí se han buscando cambios, si son los adecuados o no se verá con tiempo", comentó.

En este sentido, recordó que todavía faltan "siete u ocho meses" pero que su "intención" es estar en la Caja Mágica, aunque no se pronunció cuando se le cuestionó por la presencia del suizo Roger Federer o el serbio Novak Djokovic.

Se perdió los Juegos de Londres

"Estarán los que quieran estar, yo no sé quienes van a querer jugarla. No lo sé. Hay una cosa que es evidente. Los jugadores más veteranos como Murray, Federer o Djokovic pueden tener una idea del calendario pero luego suceden cosas y hay que tomar decisiones", explicó.

Nadal, que fue interrumpido varias veces por los aplausos del público que abarrotó el Auditorio Mar de Vigo, también mostró su deseo de estar en la próxima cita olímpica: "Me perdí los Juegos de Londres por problemas en la rodilla pero pude disfrutar los de Pekín y Río. Y sé que los de Tokyo van a ser espectaculares, así que intentaré estar".

La final contra Djokovic

El tenista mallorquín reconoció que no estaba "preparado" para afrontar la final del Open de Australia que perdió contra Djokovic porque requería "más físico", a la cual, dijo, no llegó en su mejor momento por las lesiones, por eso no salió "satisfecho" con su rendimiento.

Nadal tampoco escondió durante su intervención que el final de los tres tenistas que han dominado el circuito en los últimos años -Federer, Djokovic y él- está "cerca" porque "las cosas no son eternas, los años pasan y es evidente que estamos en el tramo final de nuestra carrera".