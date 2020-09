Rafa Nadal ya está en tercera ronda de su torneo favorito, Roland Garros. Este miércoles superó a Mackenzie McDonald en un partido sin apenas historia. Eso sí, un punto de su rival llamó la atención: un punto con saque por abajo que le salió mal.

El español, al finalizar el partido, dio su opinión sobre esta jugada, habitual en tenistas como Nick Kyrgios. "Es parte del juego, y si ganas el punto es buena táctica, pero esta vez no fue una buena táctica para Mackenzie, que lo perdió. Si lo haces con el objetivo de mejorar tu juego o tácticamente, lo apoyo ciento por ciento. Si es faltando al respeto al rival, no me gusta", afirmó en rueda de prensa.

"Perfecto quien quiera sacar por abajo, es parte del juego. Con un 40-0 para humillar o molestar al rival, desde mi ética no es tan correcto, pero cada uno tiene una ética personal y cada uno sabe por qué lo hace. Es la libertad de cada uno. A nivel de juego está permitido, depende del sentimiento interior que tenga cada uno", señaló.

Pero, ¿haría Nadal ese saque en algún momento? Contesta de manera rotunda: "Llevo casi 20 años en el circuito y nunca lo he hecho. Así que es algo que no estoy evaluando".

El español sigue avanzando con paso firme en la tierra parisina, Se enfrentará a Travaglia, que superó en un espectacular partido que se fue a cinco sets ante Nishikori.