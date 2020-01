Rafa Nadal no tuvo su mejor día ante Novak Djokovic. El balear, que se encontró con un serbio muy superior e imbatible, se cabreó en alguna que otra ocasión con un público que no paraba de abuchearle con cada acción que hacía en la pista.

Tras su encuentro, Nadal habló a las claras de este tipo de actitudes: "Son fanáticos, y no son australianos, y la realidad es que a veces van a las pistas con más sustancias en el cuerpo de las que deberían".

"No entienden mucho de este deporte. Cada vez que fallas el primer saque para ellos es una fiesta, es una manera de no entender lo que es el tenis. Se lo he expresado, ni enfadado más de la cuenta ni perdiendo el control, solo les he levantado el pulgar", afirmó Rafa.

Nadal prosigue: "Amo que defiendan a su jugador y que le apoyen. Que apoyen a su país. Es una parte muy bonita del deporte. Simplemente hay un momento dado en que hay que respetar al otro jugador".

Rafa Nadal cayó ante Novak Djokovic en el segundo partido de la final de la ATP Cup. El balear no fue rival en el primer set y en el segundo forzó el 'tie break', pero cayó ante 'Nole'.

España tampoco pudo superar a la pareja formada por él y por Troicki, y terminó claudicando en este nuevo torneo.