La grandeza de Rafa Nadal se demuestra en cómo viven sus rivales su ausencia. Todos coinciden en que no tener al manacorí en frentes es una mala noticias porque les sirve para inspirarse en la pista y sacar su mejor versión.

Bien conocedor de ello es Carlos Alcaraz, que desde la lesión de Rafa no ha parado de expresar que le echa de menos en la pista.

Después de que el ganador de 22 Gran Slams anunciase este jueves que se iba a ausentar también del Mutua Madrid Open, todas las miradas iban a estar pendientes en qué opinaba su compatriota.

"Soy tenista profesional, pero también fanático del tenis y ver que los mejores no pueden jugar es una pena. Le deseo una pronta recuperación y ojalá podamos disfrutar pronto de su tenis", dijo Alcaraz después de vencer a Roberto Bautista en el Godó.

Nuevo duelo español en cuartos de final

"Yo quería jugar a un juego brillante, buscando 'winners', pero con las condiciones de viento hay que saber jugar con ello, he aceptado todo lo que estaba pasando y me he puesto el mono de trabajo", explicó Carlos.

Tras su victoria el murciano se medirá a Alejandro Davidovich, otro representante de la Armada.

Curiosamente nunca se habían enfrentado: "Nunca hemos jugado en el circuito, pero hemos entrenado muchísimas veces juntos", destacó. "Sé cómo juega y él sabe cómo juego yo y será un partido", añadió.

Y para los que duden del nivel del 38 del ranking, Carlos Alcaraz ha dado un aviso: "Si Davidovich está en cuartos de final es por algo. Ha ganado a buenos jugadores y está jugando a gran nivel".

Si el murciano logra superarle estaría a dos partidos de repetir título. Sería importante para no perder fuelle de cara al duelo que mantiene con Djokovic por el número 1.