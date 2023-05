La lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda está siendo un calvario para Rafa Nadal.

El tenista balear no compite desde el Open de Australia y sus problemas físicos se han alargado varios meses.

Todos esperaban que Nadal estuviese recuperado para afrontar la temporada de tierra batida y llegase a Roland Garros con rodaje.

Es evidente que el riesgo está presente y que Rafa aún tiene molestias. De hecho, un vídeo de Rafa entrenando en su academia ha hecho saltar las alarmas en redes sociales.

Como se puede apreciar, Rafa da síntomas de dolor y se toca sus piernas durante varios segundos agachado. Junto a él está Carlos Moyá y parte de su quipo, pero el fisio Rafa Maymó no aparece en escena.

Con Roland Garros en el horizonte esta imagen preocupa a todos los amantes del tenis.

I honestly don't feel the point of pretending to be in pain even at the end of a practice.

But maybe some genius who understands everything that "stupid Dullfans who play the victim card" can't understand can explain it to me 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️😔😔😔 pic.twitter.com/peuJhlMprt