Novak Djokovic se ha convertido, además de en uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, en un auténtico maestro. Maestro en el sentido literal porque, gracias a sus enseñanzas, Hamad Medjedovic se ha convertido en una de las nuevas 'perlas' del tenis mundial.

Precisamente por ello, a través de una entrevista concedida a 'The Tennis Letter', el tenista serbio ha querido agradecer la labor de la leyenda serbia a la hora de formarle y enseñarle todo lo que sabe.

"Novak Djokovic me ha ayudado mucho económicamente. Me ha dado todo lo que necesito para mi carrera. Me ha cubierto todo. Me ha ayudado cuando lo he necesitado y todavía me sigue ayudando de varias maneras. Estoy muy orgulloso de que esté aquí para mí", asegura Hamad.

Asimismo, el serbio también ha destacado que, cuando ganó el Rafa Nadal Open, fue el propio Djokovic el primero en felicitarle: "¿Te puedes creer quién fue el primero en felicitarme por mi título? Djokovic. Cuando cogí mi teléfono, vi su mensaje de voz que duraba más de un minuto. Es una leyenda porque siempre está disponible para consejos".

Novak Djokovic is paying all of Hamad Medjedovic’s tennis expenses, traveling costs, coaching, etc:

“Novak Djokovic has been helping me out financially. Giving me whatever I need for my career. He covered it all. He just helped me out when I needed it and is still helping me out… pic.twitter.com/2bzKmjIF3s