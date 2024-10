El 'adiós' de Rafa Nadal es una realidad. Cruda pero cierta. Una de las despedidas más mediáticas que se recuerdan en el mundo del deporte. Muchos tenista han decidido despedirle con elogios y analizando como era él en la pista.

Nicolás Almagro, extenista español que se enfrentó en varias ocasiones a Nadal, ha hablado sobre Rafa pero haciendo hincapié en el aspecto en concreto que le ha hecho ser tan grande: "Era uno de los pilares que ha tenido, que a nivel mental era indestructible. Aún sabiendo que tú ibas a jugar al 101% y él al 20% o al 30% sabías que mentalmente él iba a estar siempre".

"No iba a poner una mala cara, no iba a dar un punto por perdido, no se iba a rendir. Ahí es dónde ha forjado su historia", reconoció Almagro en unas declaraciones en 'RadioMarca'.

Es sin duda el sello de Nadal. Su fortaleza mental es algo pocas veces visto en el mundo del deporte y pasarán años hasta que alguien vuelva a mostrar esa capacidad para sobreponerse a la adversidad.