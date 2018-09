Del Potro: "Nadal es el mayor luchador que hay en el tenis"

El tenista argentino Juan Martín del Potro ha lamentado su manera de pasar a la final del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, con la retirada por lesión del español Rafa Nadal, y ha afirmado que el balear es "el mayor luchador que hay" en el mundo del tenis y que no le gusta verle "sufriendo".

"No es la mejor manera de ganar un partido. Me encanta jugar contra Rafa porque es el mayor luchador que hay en este deporte; no me gusta verle así, sufriendo. Estoy triste por él, pero feliz también porque dio lo mejor que tenía", señaló en la pista tras su victoria por (7-6(3), 6-2) en Flushing Meadows.

Además, el de Tandil señaló la muerte súbita de la primera manga como clave para empezar a crecer. "La clave fue el 'tie break' del primer set, en el que gané en el y comencé a jugar mejor", manifestó, recalcando que le hubiese gustado ganar "en igualdad de condiciones".

En este sentido, explicó cómo se dio cuenta de que Nadal estaba lesionado. "Rafa me dijo que estaba agotado del arrastre y que sintió molestias en su rodilla, era más eso que el cansancio. Hubiese estado bueno ganar el partido completo, pero fue un partidazo mientras jugamos de igual a igual", apuntó .

Por otra parte, Del Potro afirmó que conseguir el título será más duro que en 2009, cuando en ese mismo escenario logró su hasta ahora único 'grande'. "Voy a tener una segunda oportunidad de jugar una final, es mi torneo favorito y vas a ser especial para mí. Será más difícil que en 2009 porque soy más viejo. No esperaba estar en una final de un 'Grand Slam' y menos en el torneo que más me gusta", indicó.