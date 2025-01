La posible retirada de Nick Kyrgios, el tenista que "odiaba" a Nadal: "Siendo realista..."

Nick Kyrgios ha quedado eliminado del Open de Australia tras perder ante Jacob Fearnley, por 7-6, 6-2 y 7-6. El británico, número 93 ATP, ha superado por tres sets a Krygios, quien había ascendido por la 'wild card' al no tener ranking.

Eliminado en primera ronda por el tenista británico, de 23 años, y arrastrado por las lesiones desde 2022, Nick Kyrgios a lanzado un mensaje contundente. "De forma realista, no me veo jugando en individuales aquí otra vez", ha comentado al finalizar el partido.

El tenista australiano lleva acumulado muchos problemas físicos, sobre todo en muñecas y rodillas, que han condicionado su rendimiento y continuidad en el circuito.

Un tenista conocido también por su ego y arrogancia, tanto dentro como fuera de la pista y sus declaraciones. En estos últimos tiempos especialmente criticando el 'caso Sinner' y su tratamiento.

Aunque durante su carrera hablado numerosas veces de la leyenda española, Rafa Nadal. A finales de 2024, en el podcast 'Nothing Major' revelaba: "No soportaba a Nadal. Le odiaba y le despreciaba muchísimo cuando le veía por ahí. Pero era un tipo que siempre me motivó. Cuando jugaba contra él me esforzaba e intentaba jugar el mejor tenis posible".

No obstante, en sus últimas declaraciones sobre la leyenda del tenis español en su retirada, le elogió: "Nadal tuvo una carrera espectacular, no creo que volvamos a ver a alguien tan dominante como él en tierra batida, no creo que eso sea posible".

El tenista astrualiano , aún, no dice adiós a la competición, ya que el miércoles jugará en la modalidad de dobles junto a Thanasi Kokkinakis, con quien ganó el título de Melbourne en 2022.