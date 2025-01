Kyrgios pide transparencia a Sinner en el juicio por su presunto dopaje: "¿Por qué a puerta cerrada?"

Este 2025 arranca con mucha fuerza con un Open de Australia polémico para todos los participantes y aficionados. Dos de los protagonistas que han sido de debate en las ultimas horas han sido Nick Kyrgios y Jannik Sinner, tenista acusado de dopaje. En esta nueva edición, el australiano redebuta tras no poder participar la temporada pasada por lesión. Su andadura en 2025 ha arrancado de una manera más que polémica.

Durante las ruedas de prensa previas a la competición, las declaraciones de ambos tenistas han causado mucho ruido antes de comenzar el torneo. Nick Kyrgios ha tenido la dureza de acusar a Sinner por haber engañado a todo aficionado al tenis tras saber que su juicio por un supuesto caso de dopaje no estará abierto al público general. "¿ Por qué es a puerta cerrada? Si no has hecho nada, déjanos tener transparencia", acusó Kyrgios al italiano.

La sala de prensa no ha sido el único altavoz que Kyrgios ha utilizado para pronunciarse contra Sinner, y es que a través de su cuenta de X el tenista australiano regañó a Cruz Hewitt tras subir una foto con Sinner. "Te quiero Cruz, pero esto es salvaje, pensaba que éramos colegas", añadió un Kyrgios que quiso mostrar su enfado y añadió más picante al asunto.

Por otro lado, Sinner ha querido desde el primer momento alejarse de cualquier polémica. Su entorno, la clave para que el italiano tenga puesto los cuatro sentidos en la competición: "No quiero responder, es importante tener gente alrededor que contraste a todos estos que no dicen la verdad sobre mí, porque ellos son conocedores de lo que realmente pasó"

De hecho, el mayor foco de Sinner durante la pretemporada fue mejorar el movimiento de saque y ofrecer más alternativas a su juego. Para revalidar el título, tendrá que superar una primera eliminatoria frente al chileno Nicolás Jarry.